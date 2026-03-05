Calcio l’intervista al giocatore del Terranuova Traiana Carica Degl’Innocenti | Ripartiamo a mille
Il giocatore del Terranuova Traiana, Tommaso Degl’Innocenti, ha commentato con entusiasmo la vittoria per 2-0 contro il Foligno nell’ultima giornata di serie D, considerando il risultato come un importante riscatto dopo la sconfitta di Prato. Durante l’intervista, ha affermato che la squadra riparte con grande energia e determinazione, sottolineando l’importanza di questa vittoria per il morale del gruppo.
"Una vittoria che ci voleva". Tommaso Degl’Innocenti (nella foto) ha definito così il 2-0 messo a segno dal Terranuova Traiana sul Foligno nell’ultima giornata di serie D, risultato che ha riscattato la sconfitta di Prato. Si tratta dei primi tre punti strappati alla compagine umbra nei vari precedenti tra le due squadre. Tre punti che valgono doppio, però, visto che i biancorossi sono riusciti in questo modo a raggiungere quota 42 punti - l’obiettivo minimo stagionale del club di piazza Coralli - con otto giornate di anticipo. Un traguardo che dovrebbe mettere al sicuro la permanenza dei terranuovesi in quarta serie anche per la prossima annata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
