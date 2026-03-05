Calcio l’intervista al giocatore del Terranuova Traiana Carica Degl’Innocenti | Ripartiamo a mille

Il giocatore del Terranuova Traiana, Tommaso Degl’Innocenti, ha commentato con entusiasmo la vittoria per 2-0 contro il Foligno nell’ultima giornata di serie D, considerando il risultato come un importante riscatto dopo la sconfitta di Prato. Durante l’intervista, ha affermato che la squadra riparte con grande energia e determinazione, sottolineando l’importanza di questa vittoria per il morale del gruppo.