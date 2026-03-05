Calcio Dybala out | salta Genoa-Roma

La Roma comunica che Paulo Dybala non sarà disponibile per la partita di domenica contro il Genoa. La squadra non potrà quindi contare sulla presenza dell’attaccante argentino, che salta l’incontro a causa di un problema fisico. La sfida si svolgerà allo stadio del Genoa, con l’allenatore dei padroni di casa che è un ex giocatore della Roma.

Roma, 5 mar. (askanews) – Niente da fare, la Roma non potrà contare su Paulo Dybala per la partita del prossimo fine settimana di Serie A sul campo del Genoa allenato dal grande ex De Rossi. Nel corso dell'allenamento di oggi l'attaccante argentino ha dovuto alzare bandiera bianca prima del tempo per via di un dolore emerso nella zona del ginocchio sinistro, quello che già in più di una circostanza gli ha comportato dei problemi. Dybala è un giocatore della Roma dall'estate del 2022, quando i giallorossi erano riusciti a superare la concorrenza dell'Inter per aggiudicarsi l'attaccante argentino, appena svincolatosi dal precedente contratto con la Juventus.

