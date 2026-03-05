Calcio Coppa di Terza Il Quercegrossa si fa raggiungere ma vince ai rigori

Ieri sera, sul campo sportivo ‘Lido Galiardi’ di Monteroni d’Arbia, si è disputata la finale della Coppa di Terza Categoria tra Quercegrossa e Monticchiello. La partita, durata 120 minuti più i calci di rigore, ha visto le due squadre affrontarsi fino all’ultimo secondo, con il Quercegrossa che alla fine ha conquistato la vittoria ai rigori.

Ci sono voluti 120 intensissimi minuti più calci di rigore per decretare la vincente della Coppa Terza Categoria di scena ieri sera sul terreno del campo sportivo ‘Lido Galiardi’ di Monteroni d’Arbia tra Quercegrossa e il Monticchiello. Davanti ad un grande afflusso di tifosi le due formazioni si sono affrontate a viso aperto dandosi battaglia per tutta la gara. Vantaggio della formazione del Quercegrossa (che milita nel girone B, quello in cui la maggior parte delle formazioni sono della provincia di Arezzo, ed è primo in classifica) grazie a Ramadani intorno alla mezzora del primo tempo. Pronti via e arriva poco dopo il raddoppio stavolta con De Pau col Quercegrossa che all’intervallo era avanti per 2-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Coppa di Terza. Il Quercegrossa si fa raggiungere ma vince ai rigori Calcio Coppa di Terza. Oggi finalissima tra Monticchiello e QuercegrossaGrande attesa per la finalissima della Coppa Provinciale di terza categoria in programma stasera alle 20,30 a Monteroni: si troveranno di fronte... Calcio Coppa di Terza categoria. Sfida tra Quercegrossa e Monticchiello. Finalissima mercoledì 4 marzo a MonteroniE’ iniziato il conto alla rovescia per la tanto attesa finale di Coppa Terza Categoria, un evento che promette emozioni e tanti gol oltre alla... Tutto quello che riguarda Calcio Coppa di. Temi più discussi: Calcio. Terza Categoria: la Coppa a Pappiana; Coppa Italia e Coppa Lombardia: in campo oggi Promozione, Seconda e Terza Categoria. Ecco il programma dettagliato delle sfide; Terza Categoria / Coppa Marche, tempo di semifinali: primo round Real Porto Senigallia-Giovane Offagna; Allo Sporting Forte dei Marmi la Coppa provinciale di Terza Categoria: vittoria in rimonta con il San Lorenzo. Calcio Coppa di Terza. Il Quercegrossa si fa raggiungere ma vince ai rigoriCi sono voluti 120 intensissimi minuti più calci di rigore per decretare la vincente della Coppa Terza Categoria di ... sport.quotidiano.net Calcio Coppa di Terza. Oggi finalissima tra Monticchiello e QuercegrossaGrande attesa per la finalissima della Coppa Provinciale di terza categoria in programma stasera alle 20,30 a Monteroni: si ... sport.quotidiano.net Iran, la Nazionale femminile di calcio non canta l’inno in Coppa d’Asia. Il video Link nei commenti - facebook.com facebook