Il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori ha commentato le polemiche che coinvolgono Alessandro Bastoni, sostenendo che la reazione generale sia stata eccessiva, anche dopo le scuse ufficiali del giocatore. Calcagno ha espresso questa opinione in risposta alle discussioni in corso, criticando le reazioni che sono state considerate sproporzionate rispetto alla situazione.

Mercato Napoli, Mittelstadt dello Stoccarda è l’ultima idea per la difesa! La mossa degli azzurri Senesi Juve, ore calde per il futuro del difensore: quanta concorrenza per i bianconeri! Rog riparte dalla Croazia: ufficiale la nuova avventura per l’ex Cagliari! Ecco dove giocherà Konate Liverpool, occhio al futuro! Ci pensa anche il Real Madrid: su di lui si dice che. Calcagno (AIC) tuona: «Caso Bastoni? Credo che la reazione sia stata esagerata. Nonostante abbia ammesso l’errore.» Rossettini racconta: «Il passaggio dal calcio maschile a quello femminile? Si parte da un preconcetto, da una chiusura. Molti pensano sia unidirezionale ma.»... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calcagno (AIC) tuona: «Caso Bastoni? Credo che la reazione sia stata esagerata. Nonostante abbia ammesso l’errore…»

Calcagno (presidente AIC) sul caso Bastoni: «Accanimento eccessivo, Alessandro ha ammesso l’errore»Mateta Juventus, ma come sta ora il francese? Annuncio importantissimo sulle condizioni dell’obiettivo bianconero Milik Juve, il futuro del...

Bastoni Inter, Presidente AIC: «Lui ha ammesso l’errore…»Calciomercato Inter LIVE: ultimo derby per Calhangoglu? La situazione rinnovi Mercato Inter, Romano sulle voci su Alisson: «Vi dico cosa c’è di vero.

Tutti gli aggiornamenti su Caso Bastoni.

Calcagno (presidente AIC) sul caso Bastoni: «Accanimento eccessivo, Alessandro ha ammesso l’errore». Le dichiarazioni del dirigenteCalcagno (presidente AIC) sul caso Bastoni: «Accanimento eccessivo, Alessandro ha ammesso l’errore». Le dichiarazioni del dirigente Sulla scia delle accese polemiche che stanno colpendo Alessandro Bas ... juventusnews24.com

Calcagno (AIC) da Palazzo Vecchio: Ecco perché siamo a Firenze. Bastoni...Dalla Sala Macconi di Palazzo Vecchio, il presidente dell'Aic, Umberto Calcagno, ha parlato ai media presenti: Il Comune e la Città Metropolitana - le parole riportate da ... firenzeviola.it