Calano nei sondaggi il centrodestra e il fronte del sì

AGI - L'ultima Supermedia prima del blackout di due settimane in vista del voto per il referendum costituzionale del 22-23 marzo rileva tendenze negative sia per la maggioranza di centrodestra sia per il fronte del Sì al referendum. Nelle intenzioni di voto ai partiti, infatti, FdI scende sotto il 29% mentre la Lega tocca il suo valore minimo da inizio legislatura (6,5%) e subisce il sorpasso di Avs. Il distacco tra centrodestra (45,1%) e 'Campo largo' (44,5%) si è ridotto a poco più di mezzo punto. Anche per quanto riguarda il referendum, il Sì e il No sono ormai virtualmente appaiati, con il Sì ancora leggermente davanti ma con un distacco che si è ridotto di oltre un punto e mezzo nell'ultima settimana. 🔗 Leggi su Agi.it

