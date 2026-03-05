Cadavere in decomposizione ritrovato in un appartamento

Nella tarda mattinata di oggi, in via XXIV maggio, i vigili del fuoco e gli agenti delle Volanti sono intervenuti in un appartamento. All’interno, hanno trovato il corpo di un uomo di 57 anni in stato di decomposizione. La polizia ha effettuato i rilievi e ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento. La scena è stata messa sotto sequestro.

La macabra scoperta in via XXIV maggio. Il decesso risalirebbe a diversi giorni fa Macabra scoperta nella tarda mattinata in via XXIV maggio. Il cadavere di un uomo, 57 anni, è stato ritrovato all'interno di un appartamento dopo l'irruzione dei vigili del fuoco e degli agenti delle Volanti della polizia. Una volta dentro la terribile scoperta: il corpo era in avanzato stato di decomposizione e il decesso, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuto diversi giorni fa. Sul posto anche i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. A dare l'allarme gli operai impegnati nei lavori di ristrutturazione dell'edificio, insospettiti dal forte odore che proveniva dall'abitazione.