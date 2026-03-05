A Busto Arsizio, un uomo noto alle forze dell’ordine è entrato in un bar causando danni agli arredi. La proprietaria, presente nel locale, ha reagito prontamente e l’ha fatto scappare. L’episodio è avvenuto il 5 marzo 2026 e ha generato scompiglio tra i clienti presenti. La scena si è conclusa con la fuga dell’uomo, lasciando il bar in condizioni di disordine.

Busto Arsizio, 5 marzo 2026 – Paura in un bar bustocco dove un balordo, un italiano già noto alle forze dell’ordine, ha varcato la soglia con uno sguardo carico di rabbia e cattive intenzioni. Con gesti violenti, convulsi, ha spinto tavoli e sedie, rovesciato oggetti, infranto bicchieri a terra. La barista, al banco, ha sentito il cuore saltarle un battito mentre lui avanzava verso di lei, le parole minacciose che si mescolavano al rumore dei vetri rotti. “Dammi i soldi”, ha intimato. Ma la donna, pur tremante, non ha ceduto: la sua fermezza l’ha costretto a mettere fine a un assalto che poteva diventare ancora più pericoloso. In preda alla frustrazione, l’uomo si è voltato e ha tentato di fuggire, sparendo tra le strade buie del centro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Busto Arsizio: irrompe in un bar e devasta gli arredi, la proprietaria lo mette in fuga

Busto Arsizio – All’istituto Tommaseo di Busto Arsizio una settimana dedicata alla sostenibilitàL’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” di Busto Arsizio si prepara a una settimana intensiva dedicata alla sostenibilità, dal 16 al 20 febbraio...

Busto Arsizio – Magistratura e Costituzione, un dibattito a Busto Arsizio firmato Upel –Lunedì 23 febbraio 2026, la Sala Tramogge di Busto Arsizio ospiterà un confronto tra esperti e magistrati sul referendum costituzionale del marzo...

