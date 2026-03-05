Buone ragioni per leggere o rileggere l' autobiografia di Peppino De Filippo

L’autobiografia di Peppino De Filippo racconta momenti di vita familiare e dettagli quotidiani, tra cui un episodio in cui la madre proibiva di protestare durante i pasti. Nel testo, l’attore ricorda come fosse obbligato a rispettare questa regola, sottolineando l’atmosfera di silenzio e disciplina che caratterizzava la sua infanzia. La narrazione offre uno sguardo diretto sulla sua esperienza personale e sul rapporto con la famiglia.

"E nemmeno protestare si poteva, perché mia madre non lo permetteva. Dovevamo consumare quel pasto e zitti. Rammento quando, per aver rifiutato una volta di mangiare certi fegatelli di maiale alla griglia, me li son visti davanti, all'ora del pranzo, per due giorni consecutivi, fino a quando non mi decisi a mandarli giù". Torna in libreria " Una famiglia difficile ", l'autobiografia di Peppino De Filippo edita da Marotta, esaurita da anni e arrivata a costare cifre vertiginose sul mercato antiquario. Ora che ha un prezzo normale, tutti potranno leggere le notevoli porcaggini del padre naturale di Peppino, Eduardo e Titina, ossia Eduardo Scarpetta, grandissimo autore e attore del teatro napoletano (anche sul palco del Sannazzaro bruciato il mese scorso ).