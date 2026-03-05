Buon compleanno Aura d’Angelo Lucio Salis John Frusciante…

Oggi si festeggiano i compleanni di diverse personalità, tra cui Aura d’Angelo, Candida Morvillo, Lucio Salis, Felipe Gonzalez e Stefano Bonaga. Sono nati in date diverse e hanno percorsi distinti nel mondo della musica, della cultura e della politica. La giornata segna i loro anni di vita e le rispettive carriere, senza aggiungere dettagli su eventi o motivazioni legati a queste ricorrenze.