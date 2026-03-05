bulli sui social e nella vita vera tolleranza zero

Il bullismo sui social e nella vita reale coinvolge spesso giovani di diverse età, che vengono presi di mira con insulti, minacce o umiliazioni. Le vittime si trovano ad affrontare situazioni di disagio e paura, mentre chi compie gli atti aggressivi agisce senza spesso essere fermato. Le autorità e le scuole stanno adottando misure di tolleranza zero per contrastare questi comportamenti.

Il bullismo è una realtà che, purtroppo, continua a essere presente nella vita quotidiana di molti ragazzi e ragazze. Ne sentiamo parlare spesso attraverso notizie di cronaca, racconti sui social network o episodi che avvengono nei luoghi che frequentiamo ogni giorno, come la scuola, la palestra o gli spazi online. Ogni volta che emergono queste storie, siamo portati a fermarci e a riflettere, cercando di capire perché accadano fatti tanto dolorosi e ingiusti. Alla base del bullismo ci sono spesso motivazioni profonde e complesse. Chi mette in atto comportamenti aggressivi può farlo per sentirsi più forte, per dimostrare un potere che in realtà non possiede o per attirare l’attenzione degli altri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

