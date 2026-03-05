Britney Spears finisce in manette in California | arrestata per guida in stato di ebbrezza

Britney Spears è stata arrestata nella contea di Ventura, in California, con l’accusa di guida in stato di ebbrezza. La cantante, nota al pubblico, è finita nelle mani delle forze dell’ordine dopo essere stata fermata durante un controllo stradale. L’arresto è stato confermato dalle autorità locali, che hanno portato Spears in custodia. La cantante è attualmente sotto interrogatorio.

La popstar è stata fermata nella contea di Ventura dalla California Highway Patrol nella serata del 4 marzo. È stata rilasciata alcune ore dopo, ma dovrà comparire in tribunale il 4 maggio Ancora guai per Britney Spears che è stata arrestata nella contea di Ventura, in California, con l’accusa di guida in stato di ebbrezza. L’episodio risale alla serata di mercoledì 4 marzo, quando la cantante sarebbe stata fermata dalla California Highway Patrol intorno alle 21.30. Secondo quanto riportato dal magazine americano Variety, l’artista è stata ammanettata dagli agenti e formalmente registrata come arrestata nelle prime ore di giovedì mattina, intorno alle 3. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

