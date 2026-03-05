Mercoledì notte nella contea di Ventura, in California, Britney Spears è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza. La notizia è stata diffusa da 'Variety' e riguarda l’interprete nota per il suo percorso artistico. L’incidente si è verificato durante le ore notturne e l’artista è stata fermata dalle forze dell’ordine sul luogo.

per guida in stato di ebbrezza mercoledì notte nella contea di Ventura, in California, come riporta 'Variety'. La popstar sarebbe stata fermata dagli agenti della California Highway Patrol intorno alle 21.30 e portata in centrale nelle prime ore di giovedì, verso le 3. Secondo il verbale d’arresto, è stata poi rilasciata intorno alle 6. La cantante è attesa in tribunale il 4 maggio. L’episodio arriva in un momento delicato per Spears, che ha di recente ceduto i diritti del suo intero catalogo musicale alla società indipendente Primary Wave. L'operazione, siglata lo scorso 30 dicembre secondo diverse fonti americane, avrebbe un valore stimato attorno ai 200 milioni di dollari, anche se i dettagli economici ufficiali non sono stati resi pubblici. 🔗 Leggi su Today.it

Britney Spears è stata arrestata: guida in stato di ebrezzaBritney Spears è stata arrestata negli Usa, è stata fermata in California, nella contea di Ventura, stanotte intorno alle 3.

Britney Spears è stata arrestata per guida in stato di ebbrezzaA quanto ha appreso il sito, la cantante 42enne sarebbe stata ammanettata nella Contea di Ventura, in California, mentre cercava di tornare nella sua...

WTF Britney Spears Was Just ARRESTED!

Contenuti e approfondimenti su Britney Spears.

Temi più discussi: Perché Britney Spears ha venduto il suo intero catalogo musicale per 200 milioni di dollari (che vale molto di più); Britney Spears vende il catalogo dei suoi successi, l'affare da 200 milioni: la nuova vita dell'(ex) icona pop; Britney Spears arrestata per guida in stato di ebbrezza; Cinque autobiografie scritte da donne coraggiose.

Britney Spears è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza. La cantante è rimasta in cella tre ore e poi si è cancellata da InstagramSecondo quanto riferito dai media statunitensi, la popstar è stata fermata dagli agenti di polizia attorno alle 21.30 di mercoledì 4 marzo ed è stata rilasciata alle 6 del mattino successivo ... corriere.it

Britney Spears è stata arrestata per guida in stato di ebbrezzaLa popstar 44enne, in seguito all'episodio, ha cancellato il suo account Instagram e a maggio dovrà rispondere delle accuse in tribunale ... vanityfair.it

«La cantante è attesa in tribunale il 4 maggio. » Britney Spears è finita in manette mercoledì sera nella contea di Ventura, California, dopo essere stata sorpresa mentre guidava sotto l’effetto dell’alcol, secondo quanto riportato da Variety. Gli agenti della Califo - facebook.com facebook

La cantante ha aggiunto di sentirsi oggi “fortunata di essere viva” #BritneySpears #Musica x.com