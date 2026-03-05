Britney Spears di nuovo | arrestata nella notte in California

Nella notte tra il 4 e il 5 marzo 2026, Britney Spears è stata arrestata in California. La cantante è stata fermata dalla polizia e portata in custodia. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media e dei fan, che hanno assistito increduli alla notizia del suo nuovo fermo. Nessun dettaglio sui motivi dell’arresto è stato comunicato ufficialmente.

Il peggiore degli incubi sembra essere tornato. Britney Spears è finita nuovamente in manette. Tra mercoledì 4 e giovedì 5 marzo 2026, il cielo della California si è oscurato per i fan della cantante, travolti dalla notizia di un arresto che nessuno avrebbe mai voluto leggere. Secondo i registri ufficiali dell’ufficio dello sceriffo della contea di Ventura, la popstar sarebbe stata intercettata dalla California Highway Patrol intorno alle 21:30. L’accusa è di quelle che pesano come un macigno: guida in stato di ebbrezza (DUI). Una serata che doveva essere come tante altre si è trasformata in un dramma giudiziario sotto i riflettori dei media internazionali. 🔗 Leggi su Donnapop.it

