britney spears 44 anni arrestata per guida in stato di ebbrezza in california

Arresto nella contea di Ventura: i fatti. Mercoledì notte, Britney Spears, 44 anni, è stata arrestata nella contea di Ventura, in California, dagli agenti della California Highway Patrol. Secondo i registri dello sceriffo della contea, la popstar è stata fermata intorno alle 21:30 e portata in centrale, venendo rilasciata solo nelle prime ore di giovedì mattina, verso le 6. Il verbale d’arresto non specifica con precisione l’accusa, anche se fonti locali indicano che si tratterebbe di guida in stato di ebbrezza. L’udienza in tribunale è stata fissata per il 4 maggio 2026. Messaggi per richiedere un commento sono stati lasciati allo sceriffo della contea, alla California Highway Patrol e ai rappresentanti legali di Spears, senza ricevere conferme ufficiali sui dettagli della vicenda. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

