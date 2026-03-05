Brescia ha un servizio affilato | turno infrasettimanale indigesto per la Consar

Brescia ha vinto contro la Consar con un punteggio di 3-1 al San Filippo, approfittando di un servizio molto efficace che ha prodotto 11 ace, di cui 5 dal leader della classifica Mancini. La squadra di casa ha mostrato una ricezione precisa e ha sfruttato al massimo le proprie occasioni, lasciando i rivali senza punti utili nel loro tentativo di rimonta.

La Consar torna da Brescia a mani vuote. Il 3-1 finale accusato al San Filippo decreta il sorpasso dei padroni di casa che sfruttano il solito affilato servizio (11 gli ace, 5 dei quali dal leader della speciale classifica, Mancini) e una ricezione molto efficace. Goi e compagni si difendono a muro (12-6 il computo totale, con Canella su tutti con 4) e in attacco (percentuali pressoché uguali) ma non riescono a trovare risorse dalla linea dei nove metri. Decisivi nei tre set persi i filotti di punti incasellati dalla squadra di Zambonardi. Domenica si torna in campo con la Consar impegnata al Pala de Andrè contro Siena. "La vera differenza in questa partita è arrivata dal loro turno di battuta - commenta coach Valentini -.