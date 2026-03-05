Brescia e Talmassons vincono al tie-break nella settima giornata della Pool Promozione A2 femminile

Nella settima giornata della Pool Promozione A2 femminile, Brescia e Talmassons hanno ottenuto la vittoria al tie-break, confermando la loro presenza in questa fase del campionato. Le partite si sono svolte tra squadre che cercano di consolidare le proprie posizioni in classifica, con le sfide che si sono concluse tutte al quarto set, portando le squadre alla decisione finale al tie-break.

Al centro dell'attenzione si trova l'andamento delle ultime sfide nel panorama della pallavolo femminile, dove le formazioni di vertice continuano a lottare per consolidare le proprie posizioni in una stagione ricca di colpi di scena. La classifica si mantiene invariata nella parte alta, nonostante le squadre di testa abbiano evidenziato una parità di punti, riflettendo un equilibrio competitivo molto intenso. La partita tra la Valsabbina Millenium Brescia e l'Itas Trentino ha evidenziato ancora una volta come i vini più pregiati vengono spesso messi alla prova, con la squadra di Brescia che ha mostrato vanità di un avvio brillante, dominando i primi set con un'eccezionale impostazione di gioco, per poi subire una forte reazione dalla formazione ospite, che ha saputo ricollegarsi con grande determinazione.