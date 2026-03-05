Bremer MVP Juve di febbraio i tifosi hanno scelto il difensore brasiliano Il comunicato e quando verrà premiato

I tifosi della Juventus hanno scelto il difensore brasiliano come miglior giocatore di febbraio. La decisione è stata comunicata ufficialmente, e il calciatore riceverà il premio in una cerimonia che si terrà nei prossimi giorni. La vittoria del premio MVP ha suscitato entusiasmo tra i sostenitori della squadra.

