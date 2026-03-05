Brembio Pierpaolo Bodini morì sul lavoro | negato il patteggiamento al titolare dell’azienda
A Brembio, il procedimento legale che riguarda la morte di un giovane stagista avvenuta nel giugno 2024 ha visto negare il patteggiamento al titolare dell’azienda coinvolta. Il caso ha preso il via con un primo passaggio processuale che segna un momento importante nell’indagine sulla tragedia, avvenuta durante le operazioni di pulizia di una seminatrice in un’azienda agricola locale.
Brembio (Lodi), 5 marzo 2026 – Il primo passaggio processuale segna un cambio di passo nell’inchiesta sulla morte di Pierpaolo Bodini, lo stagista diciottenne di Brembio deceduto il 20 giugno 2024 durante le operazioni di pulizia di una seminatrice in un’azienda agricola del territorio. Nell’udienza che si è tenuta ieri al Tribunale di Lodi, infatti, la Procura – dopo un’iniziale disponibilità – ha espresso parere contrario alla proposta di patteggiamento avanzata dalla difesa del cinquantanovenne titolare dell’azienda. Pierpaolo Bodini, il 18enne di Brembio schiacciato dalla seminatrice. Indagini concluse, “rimosso un blocco di sicurezza”... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
