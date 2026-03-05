Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 5 marzo 2026

Il 5 marzo 2026 a Caserta si sono verificati diversi eventi rilevanti. È stato effettuato il sequestro del Lido dei Gabbiani, mentre un processo riguarda alcune trans brasiliane. Inoltre, un padre ha testimoniato sulla vicenda di uno studente bloccato a Dubai per tre giorni. Questi sono i fatti principali che hanno attirato l’attenzione nella giornata.

Il sequestro del Lido dei Gabbiani, il processo alle trans brasiliane e la testimonianza del papà di uno degli studenti 'bloccati' a Dubai per tre giorni Il sequestro del Lido dei Gabbiani, il processo alle trans brasiliane e la testimonianza del papà di uno degli studenti 'bloccati' a Dubai per tre giorni. Queste le breaking news del 5 marzo 2026. Nonostante la condanna per reati di camorra aveva ancora intestata la concessione balneare per il lido dei Gabbiani di Castel Volturno. Scatta il sequestro. Rischiano il processo il titolare di un locale della movida di Caserta e un barman accusati di aver servito alcolici a ragazzini di meno di 16 anni.