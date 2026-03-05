Brangelina Maddox sceglie di cancellare Pitt

Maddox, figlio di una coppia famosa, ha deciso di eliminare il nome del suo padre dai titoli di coda del film Couture, nel quale recita. La scelta è stata comunicata dopo la fine delle riprese, senza ulteriori dettagli sul motivo. La decisione ha attirato l’attenzione dei media e generato molte speculazioni tra il pubblico. Il film è ora disponibile senza il nome del padre tra i crediti.

Il suo nome scorre nei titoli di coda e racconta più di molte interviste. Alla prima francese di Couture, il nuovo film interpretato da Angelina Jolie, tra le maestranze compare anche il primogenito, impegnato come assistente alla regia. Ma la firma è asciutta, definitiva: Maddox Jolie. Nessuna traccia del cognome paterno, quel Pitt che per anni ha accompagnato la genealogia della famiglia più osservata di Hollywood. La scelta, confermata anche dalle note di produzione presentate al Toronto International Film Festival, segna un passaggio simbolico e potente nella storia privata di una dinastia mediatica che continua a far parlare di sé ben oltre il set. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Angelina Jolie, il figlio Maddox elimina il cognome di Brad PittIl primogenito dell'attrice Angelina Jolie Maddox, segue l'esempio delle sorelle Shiloh e Vivienne cancellando ufficialmente il riferimento paterno...

