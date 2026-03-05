Botteri a Pisa | Di fronte alla guerra si può fare qualcosa San Francesco lo ha dimostrato

5 mar 2026

Durante il seminario sull’eredità di San Francesco d’Assisi, organizzato dall’Università di Pisa, la giornalista ha sottolineato che di fronte alla guerra si può agire e che questa convinzione si basa sull’esempio storico del santo. La conferenza si è aperta con le sue parole, evidenziando come le azioni di Francesco abbiano dimostrato questa possibilità.

La giornalista apre il seminario "San Francesco d'Assisi e la costruzione della pace" per la rassegna dell'Università di Pisa.

Botteri a Pisa: "Di fronte alla guerra si può fare qualcosa, San Francesco lo ha dimostrato"

