Botteri a Pisa | Di fronte alla guerra si può fare qualcosa San Francesco lo ha dimostrato

Durante il seminario sull’eredità di San Francesco d’Assisi, organizzato dall’Università di Pisa, la giornalista ha sottolineato che di fronte alla guerra si può agire e che questa convinzione si basa sull’esempio storico del santo. La conferenza si è aperta con le sue parole, evidenziando come le azioni di Francesco abbiano dimostrato questa possibilità.

La giornalista apre il seminario “San Francesco d’Assisi e la costruzione della pace” per la rassegna dell’Università di Pisa. . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Botteri a Pisa: "Di fronte alla guerra si può fare qualcosa, San Francesco lo ha dimostrato" Leggi anche: Le giornaliste Agnese Pini e Giovanna Botteri a Pisa per la rassegna su San Francesco Una selezione di notizie su San Francesco. Temi più discussi: Le giornaliste Agnese Pini e Giovanna Botteri a Pisa per la rassegna su San Francesco; Giovanna Botteri: Diplomazia via maestra per la convivenza; Lectio Magistralis di Alessandro Barbero per la rassegna 'San Francesco 1226-2026' a Pisa; Pisa, tutti pazzi per Barbero. Al Verdi in fila già dal mattino : Amo totalmente questa città. Lectio Magistralis di Alessandro Barbero per la rassegna 'San Francesco 1226-2026' a PisaIl Teatro Verdi di Pisa accoglie mercoledì 4 marzo l'appuntamento dal titolo 'Le molte facce di San Francesco'. Disponibile diretta streaming. gonews.it Spiritualità, dialogo e fratellanza, a Pisa rassegna nel segno di San FrancescoSpettacoli teatrali, concerti, lectio magistralis, seminari, mostre, film, progetti didattici nel segno di San Francesco. L'Università di Pisa, attraverso il suo Centro per l'innovazione e la ... ansa.it Anticipazioni Questa sera nel Tg2000 delle ore 18.30: 1Raid e contrattacchi | #Iran 2"Non siamo in guerra" | #Meloni #Crosetto #Tajani 3Europa disunita 4Il delitto di #Pordenone 5Un inno per #SanFrancesco In diretta su #Tv2000 #5marzo - facebook.com facebook Barbero e san Francesco: oltre l'icona, l'uomo contraddittorio x.com