Bottas evita penalità in Australia dopo modifica regolamento F1

Durante il Gran Premio d’Australia, la gestione delle penalità in griglia è cambiata a seguito di una recente modifica alle regole della Formula 1. Questa novità ha permesso a un pilota di evitare una penalità prevista in precedenza, attirando l’attenzione sui nuovi criteri adottati dagli steward. La modifica riguarda specificamente le procedure e i criteri di assegnazione delle penalità durante le qualifiche e le gare.

Nel contesto dell'esordio della Cadillac Racing in Formula 1, una modifica regolamentare ha inciso sulla gestione delle penalità in griglia. Grazie all'intervento della FIA, Valtteri Bottas non dovrà scontare la penalità assegnata al Gran Premio di Abu Dhabi 2024, consentendogli di partire dalla posizione indicata dalle qualifiche per il Gran Premio d'Australia. Il cambiamento riguarda l'applicazione dell'articolo B1.9.5 del regolamento sportivo di quest'anno, che determina una penalità in griglia come la retrocessione di un numero variabile di posizioni per la successiva Sprint o gara entro dodici mesi. Con una modifica retroattiva, Bottas sarà schierato secondo la posizione ottenuta in qualifica.