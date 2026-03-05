Borse da nonna | la tendenza anni ’50 vista in passerella da anticipare già ora

Durante le sfilate dell’Autunno-Inverno 20262027, le borse ispirate alle nonne degli anni Cinquanta hanno attirato l’attenzione, portando in passerella accessori che richiamano uno stile vintage e retrò. Si tratta di pezzi che richiamano le forme e i dettagli di quegli anni, anticipando una tendenza che mescola passato e presente senza particolari innovazioni tecniche. La presenza di questi modelli sembra indicare un ritorno a un’estetica classica e immediatamente riconoscibile.

Manico corto, pelle strutturata e silhouette vintage: le borse anni '50 tornano sulle passerelle di New York, Londra, Milano e Parigi. Ecco come indossarle già da ora Sulle passerelle dell'Autunno-Inverno 20262027 sta succedendo qualcosa di curioso: tra le novità più interessanti non compaiono solo silhouette futuristiche o sperimentazioni tecniche, ma anche design che sembrano arrivare direttamente da un'altra epoca. Alcuni accessori e capi avvistati tra Parigi, Milano, Londra e New York evocano infatti un'estetica familiare, quasi domestica, che ricorda quella degli armadi delle nonne o delle fotografie degli anni '50.

Milano Fashion Week 2026, le 8 tendenze per scarpe, borse e accessori viste in passerella e da tenere d'occhio

Milla Jovovich compie 50 anni: da "Il quinto elemento" all'ultima passerella di Miu Miu, una vita di look iconici

