Borgo | Aggredito a calci e pugni dall' ex fidanzato della compagna operatore Aamps in ospedale

Un operatore Aamps è stato picchiato con calci e pugni mentre lavorava in via San Carlo, nel quartiere Borgo. L’aggressione è avvenuta mentre si trovava a bordo del suo mezzo durante il turno di lavoro. La vittima è stata portata in ospedale per le cure del caso. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha identificato l’aggressore.

La lite è avvenuta in via San Carlo durante il turno di lavoro, sul posto una volante della polizia e i soccorritori della Croce Rossa È stato aggredito con calci e pugni mentre, a bordo del mezzo Aamps, stava svolgendo il proprio lavoro all’altezza di via San Carlo, nel quartiere Borgo. È accaduto nella mattinata di ieri, mercoledì 4 marzo. L’uomo, operatore dell’azienda che si occupa della gestione e della raccolta dei rifiuti sul territorio comunale, è stato avvicinato all’improvviso da due persone. Una di queste, secondo quanto emerso, sarebbe l’ex compagno dell’attuale fidanzata. Ne è nata una lite, degenerata in un’aggressione a calci e pugni. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

