Bonelli show in Aula contro il governo | Siete i patrioti di Trump E mostra la bandiera Usa – Video

Un deputato del Bonelli show in Aula ha accusato il governo di essere simile ai patrioti di Trump e ha mostrato una bandiera degli Stati Uniti. Durante l’intervento, ha chiesto perché la presidente Meloni non fosse presente in Parlamento e ha definito inaccettabile la sua assenza. La scena è stata ripresa in un video che ha fatto il giro delle piattaforme online.

"Vi domandiamo, perché la presidente Meloni non è in Aula e continua a fuggire dal Parlamento? È inaccettabile. Ci avete chiesto di essere responsabili, di lavorare insieme, ma unità su che cosa? Noi non vogliamo che l'Italia entri in guerra, voi state portando l'Italia in guerra. Noi non siamo d'accordo, no grazie". Lo ha detto Angelo Bonelli, alla Camera, dopo le comunicazioni di Antonio Tajani e Guido Crosetto. Il leader di Avs, nella parte finale del suo intervento, ha mostrato all'aula una bandiera degli Stati Uniti: "Questi sono gli interessi che difendente, quelli delle commesse del gas e delle commesse di armi che dobbiamo comprare. Non possiamo essere sudditi di Trump, noi diciamo no a questa vostra avventura di portare l'Italia in questo scenario.

**Camera: Bonelli in aula mostra lettere, 'ecco le minacce ricevute, 'ti taglieremo la testa'**Roma, 18 feb (Adnkronos) - E' gravissimo che Salvini abbia abbinato il simbolo di Avs all'omicidio efferato di Quentin Deranque, rischiamo di diventare bersaglio, noi ci sentiamo bersaglio. Per quest ...

Scintille sulla violenza politica in Aula, Bonelli mostra le minacce ricevuteLa violenza politica diventa terreno di scontro alla Camera dove maggioranza e opposizione si scagliano accusa reciproche.