Bollette Bombardieri | Decreto non più sufficiente

Un rappresentante di Bombardieri ha dichiarato che il decreto attuale non è più sufficiente, sottolineando che le aziende non sono ancora state contattate dal governo. Ha aggiunto che l’aumento dei costi di carburanti ed energia potrebbe avere effetti immediati sulle attività aziendali e, di conseguenza, sulla vita dei lavoratori e delle lavoratrici. La preoccupazione più grande riguarda le ripercussioni economiche di questi aumenti.

“Non siamo ancora stai contattati dal governo e questo ci preoccupa perché l’aumento del costo dei carburanti e soprattutto delle energie rischia di avere ripercussioni immediate per le attività delle aziende e quindi direttamente nella vita dei lavoratori e delle lavoratrici”. Il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri a margine delle celebrazioni per il 76esimo anniversario della Uil. “Aspettiamo qualche giorno e poi cercheremo di aprire un confronto con il governo perché il decreto bollette ormai credo sia superato, alla luce di quanto accaduto e il prezzo del greggio che vola oltre gli ottanta euro crediamo che quel provvedimento non sia più sufficiente”, aggiunge. 🔗 Leggi su Lapresse.it

