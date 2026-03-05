Italo Bocchino ha commentato le posizioni della premier, definendola “anti ipocrisie”. Nel corso di un intervento pubblico, ha illustrato le sue opinioni sulle strategie politiche della leader, sottolineando aspetti legati alla sincerità e alla coerenza nel suo operato. La discussione si è concentrata su temi di comunicazione e comportamento politico, senza entrare nel merito di eventuali motivazioni o conseguenze.

Chi non ha mai avuto una sbandata sentimentale? Il cuore è un guazzabuglio. Anche in politica. A Italo Bocchino questa legge dell'umana natura ha causato parlo di politica una clamorosa bancarotta. Capita di rado, ma bisogna ammetterlo: è riuscito a rialzarsi. La sua vicenda è nota: carriera luminosa nella destra fino al 2011, quando deragliò agganciandosi alla locomotiva sventurata di Gianfranco Fini. Sbattere lo ha rinsavito. Si è rimesso in carreggiata. Sta persino riuscendo nel mestiere più difficile: riconquistare la fiducia della sua famiglia spirituale. Lo fa accettando la pena di un doloroso purgatorio, ovverosia una settimanale sorsata di olio di ricino quale pendolare fisso a 8 e mezzo, nei panni di chi, solitario, sostiene le ragioni della destra al governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bocchino spiega Giorgia, la premier anti ipocrisie

Meloni secondo Bocchino: la leadership di Giorgia anima il dibattito a NapoliNon è un’agiografia, spiega l’autore, «anche se Meloni qualche miracolo lo ha davvero realizzato: prima donna a diventare premier, prima a farlo da...

“Meloni cresce perché riconosciuta come figlia del popolo”, Bocchino presenta libro sulla premier a Roma(Adnkronos) – Meloni "ha 4 punti in più di gradimento rispetto all'inizio del mandato e la risposta, il perché, sta nel titolo del libro 'figlia del...

Contenuti utili per approfondire Bocchino spiega.

Temi più discussi: Per il libro di Bocchino su Meloni mezzo governo, in platea anche Fini e Pascale; Meloni secondo Bocchino: la leadership di Giorgia anima il dibattito a Napoli; Comunicazione Italiana; Meloni secondo Bocchino | la leadership di Giorgia anima il dibattito a Napoli.

Meloni secondo Bocchino: la leadership di Giorgia anima il dibattito a NapoliNon è un’agiografia, spiega l’autore, «anche se Meloni qualche miracolo lo ha davvero realizzato: prima donna a diventare premier, prima a farlo da ex iscritta al ... ilmattino.it

Italo Bocchino: Giorgia Meloni vince perché monastica, io sono stato un naufrago tra sesso e alcolL'ex braccio destro di Fini si confessa al Corriere della Sera tra retroscena politici e crisi personali: Ero considerato un impresentabile, oggi sono ... ilsecoloxix.it

Marco Travaglio spiega assai bene a Italo Bocchino qual è la categoria che non paga mai : I POLITICI IL CASO PALAMARA e le sanzioni in magistratura PALAMARA FU RADIATO DALLA MAGISTRATURA I GIUDICI DEL CSM coinvolti DOVETTERO DIMETTE - facebook.com facebook

Italo Bocchino (@Italo_Bocchino) x.com