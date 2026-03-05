Boccata d' ossigeno per il calcio palermitano così rinascerà il campo di via Basile | Sarà in erba e aperto a tutti

Il campo di via Ernesto Basile a Palermo sta per essere riqualificato dopo anni di abbandono. Il progetto prevede la realizzazione di un campo in erba che sarà aperto a tutti e destinato alle attività sportive. La riqualificazione è il risultato di un confronto tra il Comune, l’Università e il Cus, che hanno collaborato per restituire l’area alla comunità.

Dopo mesi di stallo si va verso la cessione delle aree vicino a viale delle Scienze al Cus. Un nuovo spazio sportivo per una città alle prese con un'emergenza cronica: troppe squadre e pochi impianti. Il Comune assicura: "Percorso avviato". Il presidente del centro universitario svela a Dossier i dettagli del progetto: "Ecco cosa faremo" Palermo ha fame di calcio e il campo di viale delle Scienze è ormai a un passo dalla rinascita. Dopo anni di abbandono l'area di via Ernesto Basile torna a vedere la luce, dopo essere finita al centro di un confronto istituzionale tra Comune, Università e Cus. Nei giorni scorsi si è svolta una riunione a Palazzo delle Aquile con il sindaco Roberto Lagalla, i rappresentanti dell'Università e l'assessorato al Patrimonio.