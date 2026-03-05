Bobina lanciata in strada danni a due auto

Ieri mattina, tra le 8 e le 8.40, una bobina è stata lanciata in strada causando danni a due auto parcheggiate. L'episodio si è verificato in un'area urbana e sono in corso le verifiche delle forze dell'ordine per identificare l'autore del gesto. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i veicoli hanno riportato danni evidenti.

Ieri mattina, presumibilmente tra le 8 e le 8.40, si è verificato un episodio di una gravità inaudita in prossimità della discesa della scuola secondaria di primo grado Patrizi, nell'area adiacente al cosiddetto Giardino delle Parole Interrotte, un luogo che già in passato era stato segnalato dalle famiglie per situazioni preoccupanti e che richiederebbe maggiore vigilanza. Una pesantissima bobina di legno per cavi elettrici è stata deliberatamente lanciata da una strada laterale di via Aldo Moro, poco sopra il percorso pedonale che conduce al giardino. L'oggetto, rotolando senza alcun controllo, ha attraversato la carreggiata andando a colpire con violenza due veicoli che erano parcheggiati nei pressi della pizzeria Gatta Mimì: un furgone e un'automobile.