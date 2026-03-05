Blocco di Hormuz | danno da 25 miliardi Salgono i prezzi scendono le borse

Nel Golfo Persico o nelle sue vicinanze si trovano circa 1.000 navi, secondo la Lloyd's Market Association, per un valore complessivo di 25 miliardi di dollari. Recentemente, si sono registrati aumenti nei prezzi del petrolio e cali nelle borse globali, a causa di tensioni e blocchi nella regione. La situazione coinvolge diverse compagnie e mercati internazionali, senza specificare cause o responsabilità.

Usa-Iran, schegge di guerra. Drone verso la portaerei Lincoln: abbattuto Secondo la Lloyd's Market Association, nel Golfo Persico o nelle sue vicinanze si trovano circa 1.000 navi per un valore di 25 miliardi di dollari. In particolare, il commercio attraverso il Golfo Persico è stato notevolmente interrotto a causa della guerra in Iran, soprattutto dopo che l'Iran ha dichiarato di voler bloccare lo Stretto di Hormuz e ha minacciato di bruciare qualsiasi nave che avesse tentato di attraversarlo. Secondo quanto affermato da Sheila Cameron, ceo della Lloyd's Market Association, riporta Sky News, nel Golfo e nelle acque limitrofe si trovano circa 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Petrolio e gas alle stelle. La crisi di Hormuz infiamma i prezzi. Borse in rosso: bruciati 314 miliardiRoma, 2 marzo 2026 – L’onda lunga della guerra in Iran di Usa e Israele arriva prima sui terminali energetici e poi nelle tasche di famiglie e...

Attacco all’Iran, prezzi petrolio salgono ancora. Borse aprono in rosso(Adnkronos) – I prezzi del petrolio hanno registrato un incremento per il terzo giorno consecutivo, in virtù dell'escalation del conflitto tra Stati...

Blocco delle navi a Hormuz: danno da 25 miliardi. Schizza il prezzo del petrolioSecondo la Lloyd's Market Association, nel Golfo Persico o nelle sue vicinanze si trovano circa 1.000 navi per un valore di 25 miliardi di ... iltempo.it

Stretto di Hormuz chiuso, da qui passa il 20% del petrolio mondiale: le conseguenze dureranno a lungoLo Stretto di Hormuz non era mai rimasto chiuso prima: non così a lungo, né in misura tanto vicina a un blocco totale del traffico marittimo. Non era successo durante il primo né il secondo choc petro ... corriere.it

Nel giro di circa sessantasei ore dall’inizio del conflitto e dal blocco dello stretto di Stretto di Hormuz, stimava ieri sera la FIGISC, il greggio è aumentato dell’11% e il gasolio del 33%. - facebook.com facebook

Il blocco dello Stretto di #Hormuz non riguarda solo le forniture energetiche di gas e petrolio dirette dal #Golfo al resto del mondo. A essere chiuso, infatti, è anche il traffico in entrata, il che di fatto implica un’interruzione degli approvvigionamenti alimentari per x.com