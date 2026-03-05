blocco aereo per la guerra in iran come ottenere il rimborso del volo cancellato

Dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, molte compagnie aeree hanno cancellato i voli verso la regione, provocando un blocco totale del traffico aereo. Questa situazione ha portato a una crisi nel settore dei trasporti, con passeggeri che cercano di capire come ottenere il rimborso dei voli annullati. La situazione è complessa e riguarda diversi operatori internazionali.

In seguito all'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, il trasporto internazionale si è bloccato. Il conflitto ha innescato una crisi quasi senza precedenti per il settore aereo globale, simile a quanto accaduto durante la pandemia di coronavirus. La chiusura improvvisa delle rotte tra Europa e Asia ha lasciato nell'immediato circa 2 milioni di passeggeri a terra. Il blocco dei cieli sopra l'Iran e le aree limitrofe, dovuto anche al rischio di possibili contatti con missili e droni, ha già generato un danno stimato per il comparto turistico di oltre 5 miliardi di dollari in pochi giorni. Oltre al blocco dei voli, tra ritardi e cancellazioni, le compagnie aeree devono gestire una mole enorme di richieste di rimborso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

