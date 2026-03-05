Bloccati in Mozambico a causa della guerra medici italiani restano in ospedale | Opereremo fino alla partenza

Un gruppo di medici italiani impegnati in una missione umanitaria si trova ancora in un ospedale del Mozambico, dove sono rimasti a causa dell’intervento militare di Usa e Israele contro l’Iran. Non hanno ancora potuto lasciare il paese e hanno dichiarato che continueranno a operare fino alla loro partenza. La situazione ha impedito loro di tornare a casa.

Un gruppo di medici italiani in missione umanitaria sono rimasti bloccati in Mozambico dopo l'attacco di Usa e Israele all'Iran. "Noi non ci siamo mai fermati. Anche adesso siamo in ospedale, siamo rimasti in quattro e continueremo a operare", ha raccontato a Fanpage.it il dottor Andrea Cocci.

