Bloccati in Malesia a causa della guerra in Iran | Biglietti in vendita da 5mila euro in su

Michele Prandin e Tommaso Mazzoli sono rimasti bloccati in Malesia dopo due settimane di viaggio tra Thailandia e Cambogia, senza riuscire a trovare un modo per tornare a Firenze. La loro situazione è complicata dalla guerra in Iran, che ha bloccato molte rotte di viaggio. Nel frattempo, i biglietti per rientrare costano almeno 5.000 euro.

Un viaggio omerico, un’odissea. Dopo due settimane tra Thailandia e Cambogia, Michele Prandin e Tommaso Mazzoli si trovano bloccati in Malesia, non avendo trovato altre vie per tornare a casa: nello specifico, a Firenze. Il primo, però è un romagnolo “naturalizzato” fiorentino: Michele è infatti cervese di origine e lavora come pilota di linea a Peretola. L’aprirsi della crisi in Medio Oriente ha comportato la restrizione degli spazi aerei e numerose cancellazioni. Chiaramente migliaia di connazionali all’estero sono corsi ai ripari per cercare di rimpatriare nel più breve tempo possibile e con costi sostenibili. “Siamo arrivati a Kuala Lumpur dopo aver chiesto il rimborso alla compagnia Etihad, che avvertiva di problemi nello spazio aereo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Guerra in Iran, altri fiorentini bloccati in Malesia

Guerra in Iran: turisti di Arezzo bloccati su nave da crociera a DubaiAREZZO – C’è anche un gruppo di turisti aretini bloccato nel porto di Dubai, a bordo di una nave da crociera, per le conseguenze dell’attacco di Usa...

Contenuti e approfondimenti su Bloccati in Malesia a causa della....

Temi più discussi: Quattro ragazzi italiani bloccati in Malesia: Non sappiamo come tornare, i prezzi dei voli sono altissimi; Bergamaschi bloccati in Malesia: Nessun aiuto e spesi 2.400 euro in più; Iran: bloccati viaggi anche verso Thailandia, Maldive, e destinazioni asiatiche. Migliaia di viaggiatori rischiano di perdere quanto pagato; Malesia, bloccate le app Grindr e Blued: Facilitano relazioni devianti.

Bergamaschi bloccati in Malesia: «Nessun aiuto e spesi 2.400 euro in più»Una coppia sarebbe dovuta rientrare lunedì da Kuala Lumpur: «L’ambasciata ci ha detto di arrangiarci a prenotare voli e hotel» ... ecodibergamo.it

Quattro ragazzi italiani bloccati in Malesia: Non sappiamo come tornare, i prezzi dei voli sono altissimiHanno tra i 25 e i 28 anni, vivono a Firenze e lo scorso agosto avevano prenotato una vacanza che in queste ore si è trasformata in un incubo: il loro volo di ritorno in Italia è stato cancellato per ... today.it

Radio1 Rai. . #Iran Governo al lavoro per riportare in patria gli italiani ancora bloccati in Medio Oriente. 1.250 quelli rientrati ieri dagli Emirati Arabi. Oltre 14mila le chiamate gestite in Italia dall’Unità di Crisi della Farnesina. @ClaudioVigolo #GR1 - facebook.com facebook

Duecento studenti italiani bloccati a Dubai dopo l’escalation militare sono rientrati a Milano Malpensa con un volo da Abu Dhabi. Durante il viaggio hanno cantato l’Inno di Mameli. L’Italia non lascia indietro i suoi figli. Bentornati a casa ragazzi. x.com