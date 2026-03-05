Bloccati in Malesia a causa della guerra in Iran | Biglietti in vendita da 5mila euro in su

Da ravennatoday.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Michele Prandin e Tommaso Mazzoli sono rimasti bloccati in Malesia dopo due settimane di viaggio tra Thailandia e Cambogia, senza riuscire a trovare un modo per tornare a Firenze. La loro situazione è complicata dalla guerra in Iran, che ha bloccato molte rotte di viaggio. Nel frattempo, i biglietti per rientrare costano almeno 5.000 euro.

Un viaggio omerico, un’odissea. Dopo due settimane tra Thailandia e Cambogia, Michele Prandin e Tommaso Mazzoli si trovano bloccati in Malesia, non avendo trovato altre vie per tornare a casa: nello specifico, a Firenze. Il primo, però è un romagnolo “naturalizzato” fiorentino: Michele è infatti cervese di origine e lavora come pilota di linea a Peretola. L’aprirsi della crisi in Medio Oriente ha comportato la restrizione degli spazi aerei e numerose cancellazioni. Chiaramente migliaia di connazionali all’estero sono corsi ai ripari per cercare di rimpatriare nel più breve tempo possibile e con costi sostenibili. “Siamo arrivati a Kuala Lumpur dopo aver chiesto il rimborso alla compagnia Etihad, che avvertiva di problemi nello spazio aereo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Guerra in Iran, altri fiorentini bloccati in Malesia

Guerra in Iran: turisti di Arezzo bloccati su nave da crociera a DubaiAREZZO – C’è anche un gruppo di turisti aretini bloccato nel porto di Dubai, a bordo di una nave da crociera, per le conseguenze dell’attacco di Usa...

Contenuti e approfondimenti su Bloccati in Malesia a causa della....

Temi più discussi: Quattro ragazzi italiani bloccati in Malesia: Non sappiamo come tornare, i prezzi dei voli sono altissimi; Bergamaschi bloccati in Malesia: Nessun aiuto e spesi 2.400 euro in più; Iran: bloccati viaggi anche verso Thailandia, Maldive, e destinazioni asiatiche. Migliaia di viaggiatori rischiano di perdere quanto pagato; Malesia, bloccate le app Grindr e Blued: Facilitano relazioni devianti.

bloccati in malesia aBergamaschi bloccati in Malesia: «Nessun aiuto e spesi 2.400 euro in più»Una coppia sarebbe dovuta rientrare lunedì da Kuala Lumpur: «L’ambasciata ci ha detto di arrangiarci a prenotare voli e hotel» ... ecodibergamo.it

Quattro ragazzi italiani bloccati in Malesia: Non sappiamo come tornare, i prezzi dei voli sono altissimiHanno tra i 25 e i 28 anni, vivono a Firenze e lo scorso agosto avevano prenotato una vacanza che in queste ore si è trasformata in un incubo: il loro volo di ritorno in Italia è stato cancellato per ... today.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.