Bloccati a Dubai il racconto di Alfredo studente di Aversa | Ho avuto paura esperienza surreale

Alfredo, studente di Aversa, si trova attualmente a Dubai e descrive un’esperienza intensa e surreale. Ricorda i missili che solcavano il cielo, i boati che risuonavano nell’aria e gli allarmi che squillavano contemporaneamente sui cellulari. La sua testimonianza include anche il ricordo delle aree bunker e delle scene che, a suo avviso, resteranno impresse nella memoria.

A raccontarlo ai nostri microfoni è Alfredo Pozzi, aversano, tra i 200 studenti rientrati in Italia da Dubai l'altro ieri, dopo essere rimasti bloccati a causa dell'escalation del conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti.

Il racconto di Trentini in Tv: "Dopo l’arresto a Caracas ho avuto paura di morire”Roma, 1 febbraio 2026 – Una scacchiera fatta con carta igienica, sapone e acqua regalata da alcuni detenuti colombiani è stato l’unico svago per...

Rientrano in Italia gli studenti italiani bloccati a Dubai, Martina: «Stiamo bene, ma abbiamo paura. Non siamo abituati a vivere queste cose sulla nostra pelle, è surreale. Vogliamo solo tornare a casa»Il viaggio, iniziato il 21 febbraio, doveva essere un’esperienza di crescita, fatta di incontri istituzionali e confronto tra coetanei.

Crocieristi sardi bloccati a Dubai, via libera al rientro con volo charterSi sblocca la situazione dei crocieristi sardi rimasti bloccati a Dubai a bordo della nave Msc Euribia a causa della guerra tra Usa e Iran. Dopo giorni di attesa e preoccupazione, arriva il via libera ... vistanet.it

Aereo diretto a Dubai resta in Sri Lanka, bloccati quattro docenti e tre studenti di MessinaIn totale sono in 50, tra insegnanti e studenti (tutti maggiorenni), dell’Orchestra dei Conservatori di Sicilia e Sardegna, in questa situazione di stallo. Gli orchestrali del Conservatorio si sono ... ilsicilia.it

Radio1 Rai. . #Iran Governo al lavoro per riportare in patria gli italiani ancora bloccati in Medio Oriente. 1.250 quelli rientrati ieri dagli Emirati Arabi. Oltre 14mila le chiamate gestite in Italia dall’Unità di Crisi della Farnesina. @ClaudioVigolo #GR1 - facebook.com facebook

Duecento studenti italiani bloccati a Dubai dopo l’escalation militare sono rientrati a Milano Malpensa con un volo da Abu Dhabi. Durante il viaggio hanno cantato l’Inno di Mameli. L’Italia non lascia indietro i suoi figli. Bentornati a casa ragazzi. x.com