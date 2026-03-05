Bloccati a Dubai il racconto di Alfredo studente di Aversa | Ho avuto paura esperienza surreale

Alfredo, studente di Aversa, si trova attualmente a Dubai e descrive un’esperienza intensa e surreale. Ricorda i missili che solcavano il cielo, i boati che risuonavano nell’aria e gli allarmi che squillavano contemporaneamente sui cellulari. La sua testimonianza include anche il ricordo delle aree bunker e delle scene che, a suo avviso, resteranno impresse nella memoria.

I missili in cielo, i boati, gli allarmi che squillano all’unisono sui cellulari, le aree bunker. Scene che difficilmente dimenticherà. A raccontarlo ai nostri microfoni è Alfredo Pozzi, aversano, tra i 200 studenti rientrati in Italia da Dubai l’altro ieri, dopo essere rimasti bloccati a causa dell’escalation del conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti.. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

