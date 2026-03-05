Birmania la diga che fa paura

In Birmania, una diga di grande portata suscita preoccupazioni tra le comunità locali e le autorità. La costruzione di questa infrastruttura riguarda la produzione di energia elettrica e coinvolge questioni di controllo e impatto ambientale. La diga rappresenta anche un elemento di tensione tra il governo e le popolazioni che abitano nelle zone interessate. La questione viene seguita attentamente da osservatori e media internazionali.

Asia La giunta golpista scongela la grande opera di Myitsone, contestata da ong ambientaliste e cittadini. L'invaso è previsto in una zona ad alto rischio sismico Asia La giunta golpista scongela la grande opera di Myitsone, contestata da ong ambientaliste e cittadini. L'invaso è previsto in una zona ad alto rischio sismico L'energia elettrica non è solo un problema di sovranità nazionale sulle fonti che la producono ma anche un'arma politica come sa bene chi paga una bolletta. Nei mesi scorsi in Birmania, a sottolinearne l'importanza, la giunta golpista al potere dal febbraio 2021 l'ha regalata un po' ovunque per tutto il giorno – in un...