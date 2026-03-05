Biodiversità accordo tra Regione e Arpa per monitorare mari e territori

La Regione e Arpa hanno stipulato un accordo per monitorare la biodiversità nei mari e nei territori della Sicilia. L'obiettivo è controllare lo stato di salute delle aree naturalistiche più importanti dell’isola, con un’attenzione particolare alle zone di interesse ecologico. L’intesa mira a garantire una sorveglianza costante e dettagliata delle risorse ambientali presenti sul territorio siciliano.

Proteggere la biodiversità marina e terrestre in Sicilia e valorizzare le aree di maggiore interesse naturalistico. È l’obiettivo dell’accordo da 16,4 milioni di euro firmato tra il dipartimento regionale dell’Ambiente e l’Arpa Sicilia, alla presenza dell’assessore al Territorio e all’ambiente Giusi Savarino. "Con questa intesa – spiega Savarino – vogliamo rendere il monitoraggio delle aree marine e terrestri più concreto e utile per il territorio, con azioni che avranno una ricaduta tangibile. Tra gli interventi, l’installazione di boe intelligenti che forniranno dati sulla qualità del mare e serviranno anche a proteggere la costa. Arpa ha tutte le competenze per svolgere questo importante lavoro e i dati raccolti saranno utilizzati per programmare nuove azioni di tutela. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Monitorare la biodiversità marina e terrestre in Sicilia e avviare azioni di tutela delle aree di pregio naturalistico. È questo l'obiettivo dell'accordo, con una dotazione finanziaria di 16,4 milioni

Un'intesa attraverso cui migliorare la tutela delle aree di pregio naturalistico, terrestri e marine, in Sicilia. E' quella sottoscritta dal Dipartimento regionale dell'Ambiente, rappresentato dal dir

