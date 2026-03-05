Bimbo morto a Lecce per una polmonite emorragica virale dopo il malore a scuola il padre fondò i Ghetto Eden

Un bambino di 11 anni è deceduto a Lecce a causa di una polmonite emorragica virale dopo aver accusato un malore a scuola. La notizia ha suscitato attenzione, mentre il padre del bambino è noto per aver fondato il progetto Ghetto Eden. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso, e si attendono ulteriori approfondimenti medici.

Un bambino di 11 anni è morto a Lecce dopo essersi sentito improvvisamente male a scuola. Trasportato in pronto soccorso con sintomi inizialmente associati a una sindrome influenzale, Ibrahim è deceduto in ospedale per le conseguenze di una polmonite emorragica virale. Il padre Khadim, cantante reggae fondatore del gruppo Ghetto Eden ha allontanato le “speculazioni” sulla morte del figlio. La morte del bimbo a Lecce Le parole del padre fondatore del gruppo Ghetto Eden Che cos'è la polmonite emorragica virale La morte del bimbo a Lecce La causa del decesso è stata rilevata dal medico legale Ermenegildo Colosimo nell’autopsia disposta dall’Asl di Lecce proprio per fare chiarezza su cosa abbia portato alla morte improvvisa del bambino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

