Bilancio regionale oggi la maggioranza incontra Fico Centrodestra pronto all'ostruzionismo in Aula Ma in statuto c'è la fiducia
Oggi la maggioranza si riunisce con Fico per discutere del bilancio regionale, con l'obiettivo di approvarlo rapidamente e chiudere l'esercizio provvisorio. Il centrodestra si prepara a opporsi in Aula, annunciando possibili ostruzionismi. Tuttavia, nello statuto regionale c'è la clausola della fiducia, che potrebbe influenzare i prossimi passaggi.
Fico convoca la maggioranza sul bilancio e punta ad approvarlo in tempi rapidi per archiviare l'esercizio provvisorio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Nuova legge elettorale, c’è l’accordo nel centrodestra: cosa cambia tra proporzionale e premio di maggioranza
«Longola sa cos’è?». Gennaro Sangiuliano in Aula interroga Fico. Ma non finisce benissimo per luiL'esponente del centrodestra e il suo intervento in Aula regionale tra Heidegger, Jünger e Dostoevskij.
Aggiornamenti e notizie su Bilancio regionale.
Temi più discussi: Bilancio Regione Campania, sbloccati 32 mln dalla gara per l'acqua ai privati. Più soldi per i trasporti gratis agli studenti; Bilancio di previsione, Stefani: Finanziamo integralmente le borse universitarie; IL BILANCIO DELLA CAMPANIA SLITTA A GIOVEDI’ 26 FEBBRAIO PER L’APPROVAZIONE IN GIUNTA; Bilancio, in Commissione Fico sceglie la via d’urgenza: voto in Aula entro 20 giorni.
Prima commissione, illustrata la manovra di bilancio 2026-28Presentati oggi, nella Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristia ... ansa.it
Comunicato Stampa: Prima commissione, illustrata la manovra di bilancio 2026-28Presentati oggi, nella Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo ... iltempo.it
Giunta regionale: tutte le variazioni di bilancio - facebook.com facebook
Morosin (Liga Veneta Repubblica): “Prima commissione, bilancio regionale: sostegno a scuole dell’infanzia, assistenza anziani e formazione professionale. E mettere mano all’ormai obsoleta legge su par condicio” tinyurl.com/2d5649av x.com