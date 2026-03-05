Bilancio regionale oggi la maggioranza incontra Fico Centrodestra pronto all'ostruzionismo in Aula Ma in statuto c'è la fiducia

Oggi la maggioranza si riunisce con Fico per discutere del bilancio regionale, con l'obiettivo di approvarlo rapidamente e chiudere l'esercizio provvisorio. Il centrodestra si prepara a opporsi in Aula, annunciando possibili ostruzionismi. Tuttavia, nello statuto regionale c'è la clausola della fiducia, che potrebbe influenzare i prossimi passaggi.

