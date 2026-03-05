Bilancio di previsione | 42 milioni per il 2026

Il commissario straordinario ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028, che prevede una somma di 42 milioni di euro per il 2026. La delibera include conferme sui servizi pubblici, sugli investimenti e sulle tariffe e imposte proposte. La decisione riguarda l’intero comparto amministrativo e finanziario dell’ente locale.

Il commissario straordinario Michele Formiglio ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, confermando servizi, investimenti e la proposta di imposte e tariffe. Il bilancio, rivisto dal servizio finanziario, presenta due novità: una stima aggiornata dell’avanzo di amministrazione 2025, superiore di circa 2,9 milioni rispetto alle previsioni iniziali, che permette di evitare nuovi mutui, e la vendita di azioni Hera, garantendo risparmi e maggiori dividendi. Inoltre, per ragioni tecniche, alcuni investimenti per 350.000 euro sono stati temporaneamente stralciati ma verranno riproposti con variazione di bilancio appena possibile, mantenendo le progettualità già approvate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

