Bigmama è rientrata in Italia la cantante ha lasciato Dubai insieme ad altri mille italiani

La cantante Bigmama è tornata in Italia e è arrivata all’aeroporto di Orio al Serio di Bergamo. Era rimasta bloccata a Dubai a causa dell’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran. Con lei sono rientrati circa mille italiani che si trovavano nella stessa zona. La cantante ha lasciato Dubai pochi giorni fa, dopo aver trascorso del tempo nel paese.

BigMama è rientrata in Italia. “Oltre 1.700 italiani a bordo dei voli atterrati da Dubai e Abu Dhabi”Roma, 5 marzo 2026 – BigMama è rientrata in Italia, con l’atterraggio a Bergamo è finito l’incubo vissuto dalla cantante e migliaia di altri italiani...

BigMama rientrata in Italia, era bloccata da giorni a DubaiFinalmente a casa. BigMama è rientrata in Italia da Dubai. La cantante è atterrata all'aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, e ha pubblicato una foto nello scalo lombardo. Come riferiscono fonti in ... adnkronos.com

BigMama è rientrata in Italia. Oltre 1.700 italiani a bordo dei voli atterrati da Dubai e Abu DhabiLa rapper era rimasta bloccata negli Emirati dopo lo scoppio della guerra in Iran. L’appello sui social e poi il rientro a Orio al Serio (Bergamo) con uno dei 7 voli arrivati oggi ... quotidiano.net

Finalmente a casa. Dopo giorni di paura e incertezza, BigMama -la rapper irpina- è tornata in Italia. Il suo volo di rientro dalle Maldive era stato dirottato a Dubai a causa dell’escalation militare tra Iran e Israele. Da lì il suo appello che ha fatto il giro del Paese: “ - facebook.com facebook

La cantante #BigMama è rientrata oggi in Italia con uno dei voli che hanno riportato a casa 1.770 italiani. #IranWar #Dubai #Guerra x.com