Biblioteca di Busseto di Fondazione Cariparma | al terzo posto nel Parmense per il numero di prestiti

La Biblioteca di Busseto, gestita da Fondazione Cariparma, si posiziona al terzo posto nel Parmense per numero di prestiti. Al suo interno, si trovano numerosi libri e spazi storici che attirano quotidianamente lettori di diverse età. La struttura si distingue per l’afflusso di utenti che usufruiscono dei servizi offerti e per la presenza di un patrimonio culturale ben conservato.

Entrare nella Biblioteca di Busseto significa varcare la soglia di un luogo in cui il tempo sembra rallentare e la conoscenza prende forma tra scaffali, sale storiche e silenzi carichi di memoria. Da generazioni, studenti, studiosi e lettori appassionati hanno trovato uno spazio di studio, scoperta e ispirazione; tra questi, anche il giovane Giuseppe Verdi, che proprio a Busseto mosse i primi passi del suo percorso di studi. Oggi la Biblioteca di Fondazione Cariparma continua a essere un punto di riferimento per la comunità, capace di coniugare un'intensa attività di servizi ed eventi rivolti ad un pubblico diversificato, con la tutela di un patrimonio straordinario.

