Biazzo Unindustria | Premio Film Impresa importante per far conoscere aziende

Un rappresentante di Unindustria ha affermato che il premio Film Impresa è un'opportunità per mettere in luce le storie delle aziende, mostrando il lavoro che svolgono e il valore che creano nei territori e nella società. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Roma il 5 marzo. Il premio mira a valorizzare le imprese attraverso produzioni cinematografiche.

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - “I film d'impresa sono un modo per far conoscere le storie delle aziende, il lavoro che c'è dietro e il valore che le imprese generano sui territori e sul sociale”. Così Giuseppe Biazzo, presidente di Unindustria, durante la serata finale della quarta edizione di Premio Film Impresa, l'iniziativa ideata e realizzata da Unindustria al Cinema Quattro Fontane di Roma. “Per noi è una serata molto importante – spiega – perché questa manifestazione, giunta alla quarta edizione, sta avendo un successo significativo ed è ormai diventata un evento di livello nazionale. Quest'anno sono stati candidati più di 250 film, di cui solo 32 provenienti dal Lazio: un dato che dimostra come partecipino produzioni da tutte le regioni italiane”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

