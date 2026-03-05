Bianca Belair ha annunciato di aver affrontato una settimana difficile, ma che il dito risponde bene. La wrestler ha condiviso il suo stato di salute e le sfide recenti, senza entrare in dettagli specifici. La sua testimonianza arriva in un momento in cui si parla molto della sua partecipazione a WrestleMania 42. La notizia è stata diffusa tramite i suoi canali social.

Le aspettative legate a Bianca Belair come protagonista di WrestleMania 42 hanno subito una svolta decisiva a causa di un infortunio al dito che ha reso necessaria un’operazione correttiva. Il percorso di recupero sta procedendo, ma la riabilitazione richiede tempo e attenzione per restituire piena funzionalità all’arto e garantire un ritorno stabile sul ring, senza correre rischi di recidiva o di nuova lesione. Il progetto iniziale puntava a una esibizione di alto profilo nella cornice di Las Vegas, confidando in un recupero completo dall’infortunio subito durante l’edizione precedente dello show. Purtroppo, le condizioni hanno richiesto un intervento chirurgico al dito che ha limitato i movimenti articulari e la potenza necessaria per un ritmo di gara ottimale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Bianca Belair si confida: "Settimana dura, ma il dito risponde

Leggi anche: WWE: Bianca Belair si sottopone a intervento chirurgico al dito

Bianca Belair costretta a un intervento chirurgicol’annuncio è stato comunicato dall’atleta tramite le storie sui social, indicando che l’operazione è prevista per la giornata in corso e che...

Bianca Belair Latest Injury Update Gives Fans Hope