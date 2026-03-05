Biagio Antonacci fa cantare Foggia poi esalta i dauni e Federico II | Il vostro territorio merita

Questo pomeriggio, il cantautore milanese Biagio Antonacci è stato ospite dell’Università di Foggia, dove ha incontrato studenti e membri della comunità accademica. Durante l’evento, Antonacci ha fatto cantare Foggia, ha elogiato i dauni e ha fatto riferimento a Federico II, sottolineando che il territorio merita attenzione. L’incontro si è svolto in un’atmosfera informale e coinvolgente.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Questo pomeriggio il cantautore milanese Biagio Antonacci è stato ospite dell’Università di Foggia per un incontro con gli studenti e la comunità accademica. L’incontro non è stato soltanto un momento di confronto. Antonacci ha infatti regalato al pubblico universitario alcune esecuzioni dal vivo in versione unplugged dei suoi brani più celebri. Un’esibizione intima e coinvolgente che ha trasformato il dialogo con gli studenti in un piccolo concerto, creando un’atmosfera informale e molto partecipata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Biagio Antonacci arriva a Foggia: sarà ospite dell'Unifg Leggi anche: Studio Federico II–Save the Children: Così famiglia e territorio bloccano il futuro dei ragazzi a Napoli Contenuti e approfondimenti su Biagio Antonacci. Temi più discussi: Dieci date Unplugged al Vittoriale per Biagio Antonacci; Ditonellapiaga e TonyPitony vincono la serata delle cover di Sanremo; Sanremo 2026, Ditonellapiaga e TonyPitony trionfano nella serata cover: Sayf secondo, Arisa al terzo posto; Sanremo, le pagelle, i momenti top e flop della quarta serata. FOGGIA ANTONACCI Foggia: Biagio Antonacci ospite all’UniversitàGiovedì 5 marzo alle ore 17:00 presso l’Aula Magna dell’Università di Foggia (Via Caggese, 1) si terrà l’incontro Convivendo ... statoquotidiano.it Foggia, l’Università accoglie Biagio Antonacci: confronto su musica e società (FOTO VIDEO)FOGGIA – Biagio Antonacci ospite all’Università di Foggia Si è svolto nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 marzo, alle ore 17:00, presso l’Aula Magna dell’Università di Foggia (Via Caggese, 1), l’incontr ... statoquotidiano.it BIAGIO ANTONACCI SI RACCONTA A FOGGIA: “La Puglia ce l’ho nel dna, come la musica” - facebook.com facebook