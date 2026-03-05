Bevande zero zuccheri cosa dice Bassetti sui dolcificanti e il loro ruolo nella dieta

Matteo Bassetti ha commentato i dolcificanti presenti nelle bevande “zero zuccheri”, come sucralosio e aspartame. Secondo lui, alcuni studi suggeriscono che questi additivi possano influenzare la risposta glicemica, modificare il microbioma intestinale e aumentare i rischi cardiovascolari. La discussione riguarda l’impiego di questi prodotti nella dieta quotidiana e i potenziali effetti sulla salute.

Secondo Matteo Bassetti, i dolcificanti usati nei prodotti “zero zuccheri”, come sucralosio e aspartame, possono avere effetti negativi sulla salute: diversi studi li collegano ad alterazioni della risposta glicemica, cambiamenti del microbioma intestinale e possibili rischi cardiovascolari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Acqua frizzante, cosa dice Matteo Bassetti sul ruolo nella perdita di pesoSecondo Matteo Bassetti, l’acqua frizzante non fa dimagrire da sola: gli effetti sul metabolismo sono minimi e contano soprattutto dieta e abitudini.

Il medico genovese Matteo Bassetti contro Belen sui vaccini e sui loro effetti: uno scontro surrealeIl prode medico genovese Bassetti ha recentemente ingaggiato una straordinaria batracomiomachia: ha duramente tuonato contro la modella Belen, perché...

Aggiornamenti e notizie su Bevande zero zuccheri cosa dice....

Temi più discussi: Mangi troppi zuccheri? I 5 segnali che il corpo invia quando esageri; Bevande vegetali 2026: quali scegliere secondo la classifica Altroconsumo; Coca?Cola Zero Zero, nuovo look gold e 10.000 cene Just Eat in palio; Un 2025 di crescita per Rivella: lieve aumento del fatturato.

Bevande zero zuccheri, cosa dice Bassetti sui dolcificanti e il loro ruolo nella dietaSecondo Matteo Bassetti, i dolcificanti usati nei prodotti zero zuccheri, come sucralosio e aspartame, possono avere effetti negativi sulla salute ... fanpage.it

Bibite zuccherate e zero associate a gravi malattie del fegato: Rischio anche con consumo moderatoLe bevande zuccherate e quelle light o zero, ovvero con bassissimo contenuto di zuccheri o senza zuccheri, sono associate a un rischio sensibilmente superiore di una malattia del fegato sempre più ... fanpage.it

Droga dello stupro: in regalo in farmacia un braccialetto per rilevarla nelle bevande - facebook.com facebook

Danneggiano il distributore di bevande e snack, identificati due giovani dalle immagini della videosorveglianza x.com