Berrettini batte anche i crampi | Mannarino ko in tre set Fuori Bellucci

Matteo Berrettini ha vinto il suo match superando anche i crampi, mentre Adrian Mannarino è stato eliminato in tre set. Durante il gioco, Berrettini ha colpito un dritto che è finito a terra, ma si è rialzato con l’aiuto del fisioterapista. L’incontro si è concluso con la vittoria di Berrettini e il suo prossimo avversario sarà Zverev. Fuori dal torneo anche Bellucci.

Nel giorno inaugurale del Masters 1000 di Indian Wells Matteo Berrettini regala una delle scene più incredibili del torneo. L'azzurro, al primo match sul cemento outdoor da Shanghai lo scorso ottobre, ritrova vittoria e fiducia e batte Adrian Mannarino per 4-6 7-5 7-5 in 2 ore e 50 minuti. Nel caldo di Indian Wells, con la partita in scena alle 15 locali, Matteo ha avuto la forza di rimontare e portare la partita al terzo set. E sul match point l'assurdo: crampi, un fastidio evidente per il n. 66 al mondo. Che, consapevole di giocare l'ultimo punto del suo incontro ("ho rischiato al momento giusto, sarebbe stato difficile giocare il tie-break", chiosa a fine match), lascia andare il braccio dal lato destro.