Beppe Angiolini passo indietro nella candidatura | il mio percorso finisce qui

Beppe Angiolini annuncia di aver deciso di interrompere la sua candidatura, affermando che il suo percorso si conclude qui. Ha dichiarato di avere affetto per la città di Arezzo e di voler continuare a sostenere iniziative reali e concrete volte allo sviluppo economico e estetico della comunità. La sua scelta segna una svolta nel panorama locale.

Arezzo, 5 marzo 2026 – Beppe Angiolini: il mio percorso finisce qui. Voglio bene ad Arezzo e da imprenditore continuerò ad appoggiare progetti credibili e concreti di sviluppo economico ed estetico della Città. «Cari Aretini, sento il bisogno di rivolgermi ancora una volta a voi, con sincerità e con rispetto, come credo si debba fare quando ci si mette in gioco per la propria città. La mia disponibilità era nata in modo semplice, pulito, spontaneo. Nasceva dall’amore per Arezzo, dal desiderio di restituire qualcosa a una città che mi ha dato tanto, e dall’idea che fosse possibile costruire insieme un progetto civico vero, aperto, libero, capace di unire e non di dividere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Angiolini ci ripensa? Nel centrodestra volano gli stracci e Beppe fa un passo indietroOh che succede in città? Pare che la corsa di Beppe Angiolini verso Palazzo Cavallo si sia già messa di traverso.

Il commercialista Gino Faralli sostiene la candidatura di Beppe Angiolini“Ho partecipato con grande interesse alla presentazione del progetto di lista civica di Beppe Angiolini.

