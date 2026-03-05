Benzina più cara | aumenti in autostrada

Negli ultimi giorni i prezzi di benzina e diesel sono aumentati nelle aree di sosta lungo le autostrade italiane. Il Codacons, associazione che tutela i consumatori, ha segnalato l’incremento, evidenziando come si siano verificati rialzi rispetto ai giorni precedenti. La situazione interessa diverse stazioni di servizio, dove i prezzi hanno subito variazioni significative.

Negli ultimi giorni il prezzo della benzina e del diesel è tornato a salire in Italia. A lanciare l'allarme è il Codacons, l'associazione che si occupa della tutela dei consumatori. Secondo i dati raccolti dall'organizzazione, gli aumenti più evidenti si registrano soprattutto nelle aree di servizio delle autostrade Fare rifornimento in autostrada può costare molto più che nei distributori presenti nelle città o lungo le strade normali. In alcuni casi il prezzo del diesel, nella modalità "servito", ha superato i 2,5 euro al litro. Questo significa che un pieno di carburante può diventare molto costoso per chi viaggia. Anche la benzina ha raggiunto prezzi piuttosto alti.

Prezzi carburanti in autostrada superano i 2 euro al litro: analisi degli aumenti per benzina e gasolioSi impennano i prezzi di benzina e gasolio alla pompa, mentre proseguono i rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi.

Benzina e diesel, aumenti prezzi: fino a 2,50 euro al litro in autostrada. L'effetto guerra in IranGli effetti delle tensioni in Iran e in Medio Oriente si riflettono immediatamente sui prezzi dei carburanti in Italia, con rincari diffusi sulla...

