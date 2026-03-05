Il Codacons ha chiesto l’introduzione di un’accisa mobile sui carburanti e sulle bollette, in risposta ai continui aumenti di prezzi che stanno colpendo famiglie e imprese. La richiesta arriva in un momento in cui i costi di benzina e utenze energetiche sono in costante crescita, mentre l’incertezza sulla situazione internazionale alimenta preoccupazioni sui possibili effetti sull’economia domestica.

La guerra in Medio Oriente potrebbe avere conseguenze dirette sull’economia e sui prezzi pagati dai consumatori. Secondo il Codacons, le tensioni internazionali potrebbero influire su numerosi settori, dai carburanti ai trasporti, fino alle bollette energetiche e ai mutui. L’associazione dei consumatori sottolinea che gli effetti concreti dipenderanno dall’evoluzione del conflitto e dalla risposta dei mercati nelle prossime settimane. La situazione internazionale "avrà impatti diretti su prezzi e listini al dettaglio in una moltitudine di comparti, dagli alimentari alle bollette energetiche, passando per trasporti e turismo e arrivando ai mutui". 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Benzina e bollette, prezzi in aumento: cos’è l’accisa mobile che chiede il Codacons

Benzina e diesel, inarrestabile l’aumento dei prezzi. L’appello: “Usare l’accisa mobile”. Si rischia un effetto dominoRoma, 5 marz0 2026 - Ormai inarrestabile la corsa dei prezzi dei carburanti nei distributori a causa della guerra in Iran che si è allargata a tutto...

Guerra in Iran, prezzi in aumento su benzina, diesel e bollette anche in Italia: cosa sta succedendoL'aumento del prezzo del petrolio con la guerra in Iran e la crisi in Medio Oriente riaccende la fiammata di benzina, gas, diesel e bollette, mette...

Altri aggiornamenti su Benzina e bollette prezzi in aumento....

Temi più discussi: Il prezzo del gas vola (+40%) dopo l'attacco all'Iran, da QatarEnergy stop al Gnl: l'impatto su benzina e bollette; Petrolio e gas alle stelle, borse in rosso: i risvolti della guerra all'Iran sul prezzo di benzina e bollette; Su benzina e alimentari, stangata sulle bollette. Mutui nel mirino: la tempesta perfetta dei rincari; Carburanti e bollette in aumento: il costo della guerra ricade sulle famiglie.

Rincari benzina, gasolio oltre i 2,2 euro: prezzi alle stelle in pochi giorni, c’è chi grida alla speculazioneDopo le tensioni internazionali, in Toscana salgono i prezzi alla pompa. Benzinai e trasportatori: Subito controlli e interventi ... lanazione.it

Caro-energia, in campo il governo: convocato «Mister Prezzi» per i rincari di diesel e benzinaSi riapre il dibattito sul decreto legge Bollette che contiene interventi diretti a sostegno di famiglie e imprese per circa 3 miliardi: ma ora con la guerra appaiono insufficienti ... corriere.it

L'Iran chiude lo stretto di Hormuz, stangata in arrivo su benzina e bollette - facebook.com facebook

Benzina vola a 2 euro, senza motivi. Il governo schiera Mr. Prezzi e fantomatiche tasse agli speculatori (di C. Venuto) x.com