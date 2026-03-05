Benevento bimbo di un anno trasportato in elisoccorso al Santobono

Ieri sera, poco prima della mezzanotte, un bimbo di un anno è stato trasportato in elisoccorso al reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santobono. Il trasporto è avvenuto dopo che il bambino è stato portato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Pio di Benevento, dove è stato riscontrato un problema cardiaco grave. Le sue condizioni sono risultate tali da richiedere un trasferimento urgente.

Ieri sera, poco prima della mezzanotte, un bimbo di un anno è stato ricoverato d'urgenza presso il Pronto Soccorso dell'ospedale San Pio di Benevento a causa di una grave patologia cardiaca. I medici lo hanno rianimato praticando le prime manovre di emergenza, poi hanno chiesto un ricovero urgente presso il più attrezzato Santobono di Napoli mediante elisoccorso. L'elicottero del servizio sanitario regionale ha provveduto all'immediato trasbordo. Secondo quanto ci risulta, al momento le condizioni del piccolo sembrano molto gravi.